Воровка со "сломанной" рукой обокрала доверчивую пенсионерку

Незнакомка похитила банковские карты женщины, пока та пыталась ей помочь.

20 октября в полицию Калининского района поступило заявление от 82-летней петербурженки о краже, совершенной в отношении нее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. По словам пожилой женщины, вечером 19 октября на проспекте Науки у нее украли кошелек с деньгами и карточками, с которых почти сразу списали более 200 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в тот вечер к пенсионерке подошла незнакомая женщина и попросила найти в ее сумке ключи. Сама незнакомка не могла этого сделать из-за якобы сломанной руки. Бабушка помогла, однако чуть позже, в магазине, обнаружила отсутствие кошелька. Спустя 10 минут на телефон пожилой женщины стали приходить сообщения о списании денег с карты. Пенсионерка лишилась 221 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже..

Ранее в коммуналке неизвестный отнял у жильца два мобильных телефона при помощи пистолета.

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