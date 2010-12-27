В коммуналке неизвестный отнял у жильца два мобильных телефона при помощи пистолета

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 19 октября, ночью в Адмиралтейском районе в квартире на Гороховой улице № 3, на мужчину было совершено нападение, в следствии которого были украдены личные вещи потерпевшего. Молодой человек проживал на съемной квартире.
Причиной нападения стал долг за аренду. Нападавший забрал два мобильника и заявил, что они пойдут в счет погашения этого долга. Он угрожал съемщику пистолетом.
Потерпевший обратился с заявлением в прокуратуру. Сумма ущерба составила 8.5 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшего разыскивает полиция.
Ранее мы писали, что в России собираются ввести единую платежку за коммунальные квартиры.
Фото: pixabay.com
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