В коммуналке неизвестный отнял у жильца два мобильных телефона при помощи пистолета

Предварительно, мобильные телефоны были отняты за долги.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 19 октября, ночью в Адмиралтейском районе в квартире на Гороховой улице № 3, на мужчину было совершено нападение, в следствии которого были украдены личные вещи потерпевшего. Молодой человек проживал на съемной квартире.

Причиной нападения стал долг за аренду. Нападавший забрал два мобильника и заявил, что они пойдут в счет погашения этого долга. Он угрожал съемщику пистолетом.

Потерпевший обратился с заявлением в прокуратуру. Сумма ущерба составила 8.5 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшего разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в России собираются ввести единую платежку за коммунальные квартиры.

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