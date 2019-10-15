Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России

Законопроект рассматривается в Правительстве с июня этого года.

Правительство России готово поддержать законопроект о введении единой квитанции за ЖКХ. Об этом сообщили в "Известиях". Издание отмечает, что платежный документ необходимо доработать. Известно, что чиновники рассматривают законопроект с июня 2019 года. Система получит название ЕПД - единый платежный документ.

Благодаря ЕПД граждане получат возможность проще оплачивать и рассчитывать свои ЖКУ.Для чиновников такая система удобна в качестве инструмента по контролю за ростом тарифов Система позволит снизить риски по хищению средств управляющими компаниями, а также сделает расчеты более прозрачными. Обязательными пунктами в документе станут управление, содержание и текущий ремонт здания, коммунальные расходы и услуги, взнос за капитальный ремонт дома и вывоз мусора.

В Кабинете министров рассказали, что для начало необходимо определить понятийный аппарат. Это позволит избежать неточностей в начислениях. В будущем использование ЕПД позволит россиянам снизить долги по ЖКХ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят начать вырабатывать электроэнергию из подводных течений.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/группа EMCG, Piter.tv