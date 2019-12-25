"Химки" примут участие в следующем сезоне РПЛ

"Химки" примут участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили.
Роман Терюшков, министр спорта Московской области
По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поддерживает данное решение. Также есть договорённости с новыми спонсорами, однако контракты пока не подписаны. Сокро о них будет объявлено.
Также готовятся документы РФС и РПЛ, скоро их передадут.
Ранее актер Дмитрий Назаров сочинил стих про "Зенит".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все