"Химки" примут участие в следующем сезоне РПЛ

Также есть договорённости с новыми спонсорами.

"Химки" примут участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили. Роман Терюшков, министр спорта Московской области

По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поддерживает данное решение. Также есть договорённости с новыми спонсорами, однако контракты пока не подписаны. Сокро о них будет объявлено.

Также готовятся документы РФС и РПЛ, скоро их передадут.

Ранее актер Дмитрий Назаров сочинил стих про "Зенит".

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