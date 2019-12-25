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"Химки" примут участие в следующем сезоне РПЛ
Сегодня, 14:41
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matveyvn

"Химки" примут участие в следующем сезоне РПЛ

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Также есть договорённости с новыми спонсорами.

"Химки" примут участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили.

Роман Терюшков, министр спорта Московской области

По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поддерживает данное решение. Также есть договорённости с новыми спонсорами, однако контракты пока не подписаны. Сокро о них будет объявлено.

Также готовятся документы РФС и РПЛ, скоро их передадут.

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Фото: pixabay.com

Теги: премьер-лига, рпл, химки
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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