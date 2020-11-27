"Хаас" представил болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора

Мик Шумахер и Никита Мазепин выступят за американскую команду в Бахрейне.

Американская команда "Хаас" представила болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора. Фотографии машины опубликованы в Twitter-аккаунте. Представители пресс-службы команды рассказали, что титульный спонсором в новом сезоне станет компания "Уралкалий". Ее владельцем является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Для последнего сезон гонок станет дебютным в турнире. Партнером россиянина будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" из Германии Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Наш соотечественник будет выступать на соревновании в качестве нейтрального спортсмена. В случае его выигрыша, зрители не услышат российский гимн и не увидят национальный флаг.

Напомним, что первый этап "Формулы-1" состоится с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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Фото: Twitter/Haas F1 Team

Видео: Telegram/Mash