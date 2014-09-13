По словам Кондратьева, практически финализирован проект соглашения об отмене виз с одной из стран.

Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью "ТАСС".

По его словам, речь идет о Мьянме, Иордании и Бахрейне. Кондратьев уточнил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой, но итоговое соглашение могут подписать на Восточном экономическом форуме. Представитель Минэконом развития добавил, что проекты соглашений с двумя другими странами находится в высокой степени проработки.

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Фото: Piter.tv