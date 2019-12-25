"Группа ЛСР" открывает новые сады и школы в жилых комплексах

В жилом комплексе "Шуваловский" скоро появится школа — реализацией проекта занимается Комитет по строительству Петербурга.

В ближайшее время сразу в нескольких жилых комплексах ЛСР появятся новые детские сады и школы. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.



В 19-м квартале ЖК "Цветной город" строится первый детский сад с бассейном на 190 мест. Сейчас заканчивается монтаж окон, фасадов и кровли, ведутся работы с внутренними и наружными инженерными сетями, благоустраивается территория. Не позднее августа 2021 года сад должны ввести в эксплуатацию. Там же в июле этого года начнут возводить школу на 1375 мест, открыть учебное заведение планируется в декабре следующего года.



Завершено строительство школы в рамках проекта "Цивилизация": здесь уже получают разрешение на ввод в эксплуатацию. В школе смогут обучаться 1650 учеников, в учреждении будут библиотека, медкабинет, зал хореографии, столовая. На данный момент в школу №707 идет набор учеников. У ЖК "Цивилизация" уже есть один детский сад, в июле планируется начать строительство второго.



В жилом комплексе "Шуваловский" скоро появится школа — реализацией проекта занимается Комитет по строительству Петербурга. Уже идет возведение монолитных конструкций третьего этажа. В школе смогут обучаться 1600 учеников. В ЖК "Шуваловский" уже работает государственный детский сад.



В планах "Группы ЛСР" к августу 2021 года сдать второй детский сад на 160 мест на территории жилого комплекса "Ручьи".

В марте "Группа ЛСР" оформила первую сделку с клиентом на карантине.

Фото: Piter.TV