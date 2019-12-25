  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Греющие ленты" установили на 100 петербургских крышах
Сегодня, 19:32
114
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

"Греющие ленты" установили на 100 петербургских крышах

0 0

В лентах установлен элемент в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука.

На 100 петербургских кровлях установили греющие ленты, чтобы предотвратить появления наледи. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе жилищного комитета. 

В лентах установлен элемент в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука. Благодаря этому удаётся прочно закреплять греющие ленты на кровлях домов.

На улице Пестеля почти завершили установку этих лент на крыши домов. Греющие ленты производят в Ленинградской области. Затем их отправляют в Петербург. Разработчик активно сотрудничает с Жилкомсервисами Петроградского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета

Теги: греющие ленты, кровля, крыши, наледь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии