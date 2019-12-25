"Греющие ленты" установили на 100 петербургских крышах

В лентах установлен элемент в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука.

На 100 петербургских кровлях установили греющие ленты, чтобы предотвратить появления наледи. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

В лентах установлен элемент в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука. Благодаря этому удаётся прочно закреплять греющие ленты на кровлях домов.

На улице Пестеля почти завершили установку этих лент на крыши домов. Греющие ленты производят в Ленинградской области. Затем их отправляют в Петербург. Разработчик активно сотрудничает с Жилкомсервисами Петроградского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета