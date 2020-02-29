Житель блокадного Ленинграда 18 лет живёт с протекающей крышей на канале Грибоедова

С 2004 года его квартиру, расположенную на четвертом этаже, начало топить из-за протекающей крыши. На календаре сейчас 2022 год, крышу так и не починили, каждый год местные чиновники обещают исправить ситуацию, но на деле так ничего и не происходит.

Сегодня исполнился 81 год со дня начала блокады Ленинграда. В наши дни участники обороны Ленинграда и жители блокадного города находятся под особой защитой государства. Петербургские власти постоянно заявляют о заботе о ветеранах и блокадниках и часто это, действительно, так. Однако до сих пор существуют вопиющие случаи, когда ветераны и блокадники годами живут в непригодных для этого условиях.

"Невские Новости" узнали о 85-летнем мужчине, который уже почти 20 лет живёт в квартире на набережной канала Грибоедова с протекающей крышей. Борис Корольков родился 25 января 1938 года. Всю блокаду он прожил в Ленинграде, будучи еще совсем маленьким ребенком.

С 2004 года его квартиру, расположенную на четвертом этаже, начало топить из-за протекающей крыши. С каждым годом проблема усугублялась, дошло до того, что протекать стало во всех комнатах и на кухне. Весной во время таяния снега или в сезон дождей пожилому человеку приходится спать в коридоре, чтобы ему не капало на голову. Переезжать пенсионер к своим детям не хочет, так как привык к своему дому.

На календаре сейчас 2022 год, крышу так и не починили, каждый год местные чиновники обещают исправить ситуацию, но на деле так ничего и не происходит.

Фото: Невские Новости