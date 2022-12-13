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В Василеостровском районе пытаются выселить из деревянного дома жителя блокадного Ленинграда
Сегодня, 11:29
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В Василеостровском районе пытаются выселить из деревянного дома жителя блокадного Ленинграда

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

В Петербурге пытаются выселить жителя блокадного Ленинграда из деревянного дома на Васильевском острове. Пенсионер живет здесь более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава  Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после получения информации о выселении пожилого петербуржца из дома. 

Бастрыкин узнал о проблеме из материала одного из региональных изданий. В публикации указано, что хозяина дома пытались дважды выселить.

Ранее на Piter.tv: ушла из жизни директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева.

Фото: Информационный центр СК России

Теги: александр бастрыкин, блокадник, пытаются выселить пенсионера из дома, ск рф, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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