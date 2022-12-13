В Василеостровском районе пытаются выселить из деревянного дома жителя блокадного Ленинграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

В Петербурге пытаются выселить жителя блокадного Ленинграда из деревянного дома на Васильевском острове. Пенсионер живет здесь более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после получения информации о выселении пожилого петербуржца из дома.

Бастрыкин узнал о проблеме из материала одного из региональных изданий. В публикации указано, что хозяина дома пытались дважды выселить.

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Фото: Информационный центр СК России