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Прокуратура обязала УК устранить протечки в квартире блокадника на набережной Грибоедова
Сегодня, 9:37
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Прокуратура обязала УК устранить протечки в квартире блокадника на набережной Грибоедова

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Вода стала попадать в квартиру в результате таяния снега зимой 2022 года.

Житель блокадного Ленинграда проживает в доме №18-20 на набережной канала Грибоедова. Этой зимой в его квартире случилась протечка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, управляющая компания выполнила текущий ремонт кровли, но не все дефекты были устранены. Так как УК долго не устраняла следы протечек в квартире и на лестничной клетке, в ее адрес внесли представление.

Прокуратура обещала контролировать ситуацию. 

Как узнали "Невские Новости", протечки в квартире блокадника происходят каждый год с начала 2000-х. Из-за этого 85-летнему мужчине приходится спать в коридоре: там не капает. За все эти годы профильные ведомства так и не смогли решить проблему.

Ранее в Жилищном комитете рассказали о новой единой квитанции за ЖКУ. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: блокадник, протечка, управляющая компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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