«Гранитные колонны» теперь в числе туристических объектов Выборга

Артефакты из Выборгского залива стали первыми экспонатами будущего музея под открытым небом.

Сегодня у выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" состоялось торжественное открытие туристического объекта "Гранитные колонны из Выборгского залива".

В мероприятии приняли участие представители правительства Ленинградской области, районной администрации, Выборгского замка и др.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин выразил слова благодарности всем, кто принимал активное участие в создании в Выборге нового туристского объекта, и выразил уверенность, что жители и гости нашего города по достоинству оценят "200-летнюю достопримечательность".

Как сообщил директор ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Александр Костенко, открыть экспозицию под открытым небом планировалось уже давно.

Ранее мы сообщили о том, что в следующем году начнется строительство кладбища в Селезневском поселении.

Фото: администрация МО "Выборгский район"