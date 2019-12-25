«Гранитные колонны» теперь в числе туристических объектов Выборга

Сегодня у выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" состоялось торжественное открытие туристического объекта "Гранитные колонны из Выборгского залива".
В мероприятии приняли участие представители правительства Ленинградской области, районной администрации, Выборгского замка и др.
Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин выразил слова благодарности всем, кто принимал активное участие в создании в Выборге нового туристского объекта, и выразил уверенность, что жители и гости нашего города по достоинству оценят "200-летнюю достопримечательность".
Как сообщил директор ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Александр Костенко, открыть экспозицию под открытым небом планировалось уже давно.
Ранее мы сообщили о том, что в следующем году начнется строительство кладбища в Селезневском поселении.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все