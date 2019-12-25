В следующем году начнется строительство кладбища в Селезневском поселении

Территорию будут формировать с учетом европейских стандартов.

В Селезневском поселении по заказу районной администрации проектируется новое кладбище, которое планируется открыть уже в 2021 году. Этот вопрос обсудили 11 ноября на совещании с главами администрация городских и сельских поселений.

Как сообщил Олег Лиховидов, помощник исполняющего обязанности главы администрации Выборгского района, территория будет сформирована по европейским стандартам. На территории появится парковая зона, аллея славы, упорядоченные памятники без ограды, красивые места захоронений, колумбарий, скульптуры, здание траурных обрядов, часовня, инженерные коммуникации и парковки.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге обсудили вопросы безопасности на водных объектах.

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