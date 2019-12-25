В Выборге обсудили вопросы безопасности на водных объектах

За 2020 год к административной ответственности за нарушения было привлечено более 190 человек.

11 ноября прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Совещание провели исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и заместитель главы администрации Андрей Голобородько.

Участники совещания обсудили вопрос обеспечения безопасности на водных объектах.

Продолжаются рейды, на потенциально опасных участках водоемов устанавливаются информационные щиты и запрещающие знаки. Главам администраций муниципальных образований даны рекомендации по организации мероприятий на территориях.

Как отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Выборгского отделения ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области" Михаил Рыбин, за 2020 год к административной ответственности было привлечено более 190 человек.

По итогам совещания приняты соответствующие решения, определены сроки исполнения.

Ранее мы написали о том, что статистика показала сокращение пожаров в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV