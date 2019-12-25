Статистика показала сокращение пожаров в Выборгском районе

В этом году количество пожаров снизилось на 11%.

Сегодня состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. На совещании присутствовали исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и заместитель главы администрации Андрей Голобородько.

Начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Дмитрий Хабибуллин показал данные по количеству пожаров в Выборгском районе за последние годы. Согласно статистике, количество пожаров за год снизилось на 11%. Количество пострадавших уменьшилось на 40%.

Как отметил Дмитрий Хабибуллин, чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем, неисправности проводки, нарушения правил устройства и эксплуатации печей. В этом году плановые проверки прошли в Гончаровском, Полянском, Советском, Каменногорском поселениях. Работа по организации мер противопожарной безопасности продолжится совместно с главами администраций муниципальных образований.

Ранее мы сообщили о том, что Ильдар Гилязов назначен первым заместителем главы районной администрации.

Фото: Piter.TV