Ильдар Гилязов назначен первым заместителем главы районной администрации

К исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня первым заместителем главы районной администрации и исполняющим обязанности главы администрации МО "Выборгский район" назначен Ильдар Фагимович Гилязов. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, соответствующее распоряжение подписано в соответствии с Уставом муниципального образования.

И.Ф. Гилязов родился 14 июня 1964 года в поселке Акбулак Оренбургской области.

Имеет высшее образование: в 1990 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 2005 году - Северо-Западную академию государственной службы.

С 1988 года по 1994 год служил в органах внутренних дел ГУВД Санкт-Петербурга. В 1994-2004 годах занимался предпринимательской деятельностью. В 2004 году назначен заместителем главы окружной администрации п. Ленинского Выборгского района Ленинградской области. С 2004 года по 2006 год – глава администрации

Первомайского поселения Выборгского района. С 2006 года до избрания депутатом Законодательного собрания – Управляющий делами администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

В марте 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 4-го созыва, в декабре 2011 года - пятого созыва, в сентябре 2016 года - шестого созыва.

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", нагрудным знаком "Общественное признание", почетной грамотой "За усердные труды во славу Святой церкви" от Митрополита Владимира, серебряной медалью I степени Апостола Павла Русской Православной церкви.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники библиотеки Алвара Аалто получили награды.

Фото: Piter.TV