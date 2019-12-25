Сотрудники библиотеки Алвара Аалто получили награды

Елена Тюрми и Ольга Асмаловская удостоены премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

3 ноября в Москве состоялось вручение Всероссийской общественной премии "Гордость нации". Как сообщила пресс-служба администрации Выборсгкого района, в номинации "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений" лауреатами III степени стали Елена Тюрми и Ольга Асмаловская.

Проект "Говорим и читаем по-русски", отмеченный высокой наградой, реализуется совместно с Выборгским филиалом РГПУ имени А.И. Герцена, где проходят обучение студенты из Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Оргкомитет Премии рассмотрел более 700 заявок со всей России. В число победителей вошли 33 лауреата, представляющие 17 субъектов РФ.

По словам организаторов, премия учреждена для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

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Фото: газета "Выборг"