На 59 адресах в Петербурге установят "говорящие" светофоры

Работы проведут до конца мая.

В текущем году на 59 адресах в Петербурге установят 437 устройств звуковой голосовой сигнализации (УЗГС). Соответствующие работы стоимостью более 15 миллионов рублей до конца мая будут проведены по заказу петербургской Дирекции по по организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 марта.

Устройство голосового сопровождения дублирует сигналы светофора для пешеходов речевыми сообщениями, что помогает слабовидящим и незрячим людям безопасно переходить дорогу. Работы выполнят для создания свободного доступа людей из маломобильных групп к объектам транспортной инфраструктуры в городе.

Список адресов составили на основе обращений Всероссийского общества слепых, а также петербуржцев. На сегодняшний день в Петербурге 883 светофора оборудованы УЗГС.

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