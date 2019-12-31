Михайловскую дорогу в Парголово отремонтируют в этом году

Дорога находится в неудовлетворительном состоянии.

Ведущую в посёлок Парголово Михайловскую дорогу отремонтируют. Об этом в ходе рабочего объезда Выборгского района заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас проезжая часть от дороги в Каменку до улицы Первого мая находится не в самом лучшем состоянии. Глава Петербурга отметил, что с просьбой о ремонте к нему уже несколько раз обращались местные жители.

Средства на ремонт планируют найти уже в этом году.

Московский проспект отремонтируют за 77,5 миллионов рублей.

Фото:Pixabay