Московский проспект отремонтируют за 77,5 миллионов рублей

Отремонтировать планируется участок от Сенной площади до набережной Обводного канала.

В Петербурге планируют отремонтировать Московский проспект от Сенной площади до набережной Обводного канала. Информацию опубликовали на единой информационной системе в сфере закупок.

Аукцион проводит Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, заявки принимаются до 24 марта. Электронный аукцион проведут уже 26 марта. Начальная (максимальная) цена контракта77 464 835,14 рублей.

Участок, который требуется отремонтировать, составляет около 2,7 километра.

Ранее Ленобласть предложила Петербургу соглашение о ремонте "дачных" дорог.

Фото: Piter.TV