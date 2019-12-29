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Ленобласть предложила Петербургу соглашение о ремонте "дачных" дорог
Сегодня, 8:58
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nastya960

Ленобласть предложила Петербургу соглашение о ремонте "дачных" дорог

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В Ленобласти 3316 некоммерческих товарищ, в которых живут почти полтора миллиона петербуржцев.

Власти Ленобласти представили Петербургу проект межправительственного соглашения по ремонту дорог, которые ведут к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

По подсчетам региона, ремонта требуют 287 километров подъездных путей к дачным и садоводческим массивам. При этом 243 километра – это дороги местного значения. В Ленобласти была разработана форма, по которой на ремонт данных дорог субсидии будут выделять и из бюджета Петербурга.

В Ленобласти 3316 некоммерческих товарищ, в которых живут почти полтора миллиона петербуржцев.

Жители Кировского района Ленобласти с лета добиваются ремонта травмоопасной дороги. 

Фото: ВК/ Игорь Староверов

Теги: дачи, дороги, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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