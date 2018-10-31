Жители Кировского района Ленобласти с лета добиваются ремонта травмоопасной дороги

"Вот у нас и получается: у Кировской администрации есть полномочия, но нет возможности и желания. У остальных (управление по развитию садоводства, дорожный комитет) есть возможность и желание, но нет полномочий, и все мы в тупике", – жалуются местные жители.

Жители Петербурга и садоводы массива "Славянка" продолжают требовать капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Кировской района Ленинградской области. Эта история длится с весны этого 2019 года, в сентябре Piter.TV сам осмотрел состояние дороги и убедился в её травмоопасности. Однако, по словам местных жителей и дачников, "воз и ныне там". Автомобильная дорога с каждым днём становится только хуже из-за сырой погоды и большегрузов, которые постоянно пользуются этой трассой для строительства новой железнодорожной ветки "Мга – Кириши – Бугодощь". Piter.TV продолжает разбираться в сложившейся ситуации

По словам местного жителя Александра Смирнова, никаких изменений нет до сих пор, хотя подрядчик ОЖД, который занимается строительством ж/д ветки (именно его большегрузы ездит по данной дороге), обещал привести дорогу в первоначальное состояние к 30 октября.

Дорога в плохом состоянии, но сейчас там трафик не такой как летом. Со слов помощников Дрозденко [губернатор Ленинградской области], область готова выделить необходимые средства для реконструкции дороги, но чиновники Кировска упорно не хотят эти документы готовить! Сейчас накал немного спал, посмотрим, что будет весной! – рассказал Александр Смирнов

Поделилась своим мнением и Наталья Смирнова, которая также рассказала, что на дороге сейчас слякоть и грязь, а неделю назад и вовсе было очень скользко.

Многие садоводы живут постоянно, из транспорта у нас только электричка, а сообщения с Кировском у нас вообще нет, кроме личного автотранспорта. Я лично 4 сентября присутствовала на совещании в Смольном. Нам было озвучено следующее: два губернатора разрабатывают пятилетнюю программу, согласно которой заасфальтируют все подъездные дороги к СНТ. У них там такая система: если в садоводстве 50% и больше жителей Петербурга, то это садоводство курирует Управление развития садоводств во главе с Андреем Ляхом. Если в садоводстве 50% и больше жителей Ленобласти, то, вроде , губернатор Дрозденко. В этом и есть наша проблема: в нашем массиве 50% жителей Петербурга, мы Кировску не интересны, мы же не их избиратели. Но 27 ноября мы ездили к депутатам Кировского района, так они даже не слышали про эту программу. Дорога всё равно принадлежит Кировской администрации, они собственники и никто не может ремонтировать чужую собственность. Вот у нас и получается: у Кировской администрации есть полномочия, но нет возможности и желания. У остальных (управление по развитию садоводства, дорожный комитет) есть возможность и желание, но нет полномочий, и все мы в тупике. – отметила Наталья Смирнова

Также, как рассказала Наталья, многие местные жители критикуют РЖД, которые и должны сделать дорогу, которую в этом году очень активно использовали.

Но РЖД подсыплет только щебня, который тут же уйдет в глину, дорога-то продавлена до основания, – поделилась местная жительница

К тому же, на руках у Натальи есть официальный ответ от начальника ГЗ ДКРС Санкт-Петербурга Д.В. Богданова. Он в своём ответе заявил, что строительная компания ООО "ВРТ" (подрядчик Октябрьской железной дороги), которая использовала данную дорогу, уже "приводит её в удовлетворительное состояние и закончит свои работы 30 октября". Однако, после такого "ремонта" уже в декабре дорога снова пришла в негодность.

И Кировская администрация уже не считает нужным нам что-то объяснять. Чиновники утверждают, что дорогой пользуются жители Петербурга, но это бред. С такой логикой они додумаются шлагбаум на въезде в Кировск поставить, мы же в садоводство через Кировск попадаем, – негодует Наталья Смирнова

Местные жители за всё это время уже обращались в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в ГКУ "Ленавтодор", в ЗакС Ленинградской области, в Кировскую городскую прокуратуру, в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в администрацию Кировского района Ленобласти и к депутату Вишневскому.

В большинстве официальных документов чиновники ссылаются на 131 ФЗ о местном самоуправлении. В законе прописано, что дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района. Проще говоря, куда бы не обращались местные жители со своей проблемой, все их обращения снова возвращаются в администрацию Кировского района. В ГКУ "Ленавтодор" вовсе ответили, что дорога "Подъезд к деревне Славянка" на балансе организации не состоит и не обслуживается. А в ЗакСе Ленобласти не могут рассмотреть данную проблему, так как это находится не в их компетенции.

Кировская городская прокуратура увидела проблему дороги совсем в ином ключе. Администрацию района до 1 мая 2020 года обязали на указанной дороге устранить кустарники в откосах земельного полотна дороги, которые мешают водоотводу и ограничивают видимость. Также администрация должна устранить пучинообразование и колейность в рамках этого же срока.

Последний официальный ответ от Администрации Кировского района Ленинградской области местным жителям пришёл 12 декабря. В письме говорится о том, что обращение признали безосновательным, переписку по данному вопросу прекратили.

После этого, по словам местной жительницы Натальи Смирновой, им пообещали помочь депутаты Кировска. Для этого на имя Михаила Коломыцева и Вадима Малыка было составлено коллективное обращение, под которым свои подписи оставили 59 человек. Обращение было отравлено 3 декабря, но на момент публикации ответ так и не поступил.

Во время укладки асфальта у Светлановской площади КамАЗ провалился под землю.

Скриншоты: Наталья Смирнова

Видео: Piter.TV; Игорь Седельников

Фото: ВК/ Игорь Староверов