Жители Кировского района Ленобласти жалуются на травмоопасную дорогу

Проблема беспокоит местных жителей не первый год.

Сама история противостояния местных жителей и чиновников различного уровня уходит корнями за несколько лет. Сообщение о неудовлетворительном состоянии дороги от железнодорожной станции "Михайловская" до подъезда к массиву Славянка появилось на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта в 2018 году.

Согласно ответу на обращение местной жительницы, в администрации Кировского района Ленобласти рассказали, что ремонт всех 7,5 километров дороги запланирован только в 2020 году при условии наличия бюджетных средств на эти работы.

Последний ремонт здесь проводился в июле 2018 года. Были отремонтированы только 50 метров аварийного участка грунтовой дороги перед въездом в СНТ "Ритм". Местные жители рассказали Piter.TV, что с декабря 2018 года ситуация стала только ухудшаться. После дождей большие ямы превращаются в глубкие лужи, а в жаркую погоду пыль поднимается столбом.

Нам также стало известно, что во время строительства железнодорожной развязки на Кириши по дороге стали ездить КамАЗы, забитые песком. На дороге, которая теперь больше напоминает песчаную, появились камни разных размеров. Местные жители в группах соцсетей рассказали, что из-за отлетающих камней появились первые травмированные.

Камера Piter.TV отправилась на место событий. В каком состоянии дорога находится сейчас, вы можете увидеть из нашего сюжета.

4 сентября в Смольном состоится совещание по поводу проблемной дороги. Встреча с неравнодушными жителями состоится в управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Фото, видео: Piter.TV