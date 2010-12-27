Во время укладки асфальта у Светлановской площади у Камаза отвалился кузов

Авария никак не повлияла на движение автотранспорта.

В воскресенье, 3 ноября, во время укладки асфальта на проспекте Энгельса, рядом со Светлановской площадью, КамАЗ провалился в яму, попутно чуть не потеряв кузов. Об этом рассказали очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам горожан, на этом участке лишь недавно сняли асфальт, а новый положить не успели. КамАз заехал на тротуар и, ввиду большой тяжести грузовика, провалился.

Ранее мы сообщали, что на перекрестке Энгельса и Заречной столкнулись три авто с участием "Яндекс.Драйва".

Фото: vk.com/spb_today Андрей Силин