В ДТП на перекрестке Энгельса и Заречной столкнулись три машины

Среди пострадавших оказался автомобиль "Яндекс.Драйв".

В воскресенье, 3 ноября, в Петербурге столкнулись три авто на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они отметили, что

Очевидцы сообщили, что среди пострадавших автомобилей был каршеринг "Яндекс.Драйв".

"Опять Яндекс драйв. Такими темпами они разорятся скоро", - отметили горожане в комментариях под публикацией.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что сегодня утром горожане обнаружили врезавшийся в столб "Делимобиль".

Фото: vk.com/spb_today Макс Иванов