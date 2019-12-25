Олег Качанов рассказал о перспективах использования приложения для граждан.

Мобильное приложение "Госуслуги.Культура" для использования "Пушкинской карты" установили более 3 млн человек. Такое заявление сделал в рамках пресс-конференции для информационного агентства ТАСС заместитель министра цифрового ведомства Олег Качанов.

За первую неделю мы получили 2 млн скачиваний приложения, в настоящий момент почти 3,5 млн установок мобильного приложения. Большая часть приходится на операционную систему Android, примерно две трети. Олег Качанов, замглавы Минцифры РФ

Эксперт подчеркнул, что Минцифры рассчитывает дать возможность авторизоваться в приложении и получить доступ к списку мероприятий по программе лицам, старше 22 лет. Однако пока что такие граждане не могут использовать карту. В будущем чиновники упростят путь поиска мероприятий.

Билеты по "Пушкинской карте" чаще покупали в Москве, Петербурге и Новосибирской области.

Фото и видео: YouTube / TASS