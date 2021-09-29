Ольга Любимова назвала учреждения, куда чаще всего участники программы покупали билеты.

Билеты по "Пушкинской карте" чаще покупали в Москве, Петербурге и Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила министр культуры Ольга Любимова. Чиновница огласила первую десятку регионов, в которой чаще всего пользуются новой государственной программой.

Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции еще и по количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше - Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Татарстан, Свердловская область. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

В ведомстве напомнили, что воспользоваться "Пушкинской картой" можно на всей территории страны. Использовать участники программы смогут документ как в регионе проживания, так и во время поездок по РФ. Среди культурных учреждений лидером по продаже билетов признан Новосибирский театр оперы и балета. На второй позиции расположился столичный театр МДМ. Третье место занял Центральный выставочный зал "Манеж" в Петербурге.

Более 2 млн россиян оформили "Пушкинскую карту" с 1 сентября.

Фото и видео: YouTube / TASS