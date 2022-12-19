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"Горячую линию" для призывников запустят в Петербурге с 17 октября
Сегодня, 21:08
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"Горячую линию" для призывников запустят в Петербурге с 17 октября

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Ответы на вопросы можно будет получить по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

"Горячая линия" по вопросам призыва на срочную службу будет запущена в Петербурге с 17 октября. Об этом заявил на брифинге ТАСС начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного штаба Западного военного округа Игорь Головач 11 октября.

Ответы на соответствующие вопросы можно будет получить по номеру телефона +7 (812) 494-26-06 во вторники и четверги с 10:00 до 12:00.

Кроме того, Головач отметил, что во время весеннего призыва на "горячую линию" был высокий спрос. Большая часть срочников и их родственники спрашивали об СВО. 

Ранее мы рассказывали о том, что осенний призыв 2023 года охватит 30 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: военный призыв, горячая линия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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valpault
Сегодня 22:15

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