"Горячую линию" для призывников запустят в Петербурге с 17 октября

"Горячая линия" по вопросам призыва на срочную службу будет запущена в Петербурге с 17 октября. Об этом заявил на брифинге ТАСС начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного штаба Западного военного округа Игорь Головач 11 октября.
Ответы на соответствующие вопросы можно будет получить по номеру телефона +7 (812) 494-26-06 во вторники и четверги с 10:00 до 12:00.
Кроме того, Головач отметил, что во время весеннего призыва на "горячую линию" был высокий спрос. Большая часть срочников и их родственники спрашивали об СВО.
Ранее мы рассказывали о том, что осенний призыв 2023 года охватит 30 тыс. петербуржцев.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Наpод это превратит вас в дикого льва с кaмeнным cтoякoм на несколько часов, вы станете выносливее и cпepмы станет больше, а ваша девyшкa превратиться в ненаcытную, озабoчeннyю нимфoмaнку (P.s. Моя согласилась на тpойничок). Реально кpутая штyка, покyпал здеcь------ https://marketl.ink/rubio