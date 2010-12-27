«Городок Текстильщиков» признан региональным памятником

Возведение ансамбля на Лесном проспекте началось в 1929 году.

Жилой комплекс "Городок Текстильщиков" на Лесном проспекте стал новым именем в реестре объектов культурного наследия. Региональным памятником "городок" признан по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова, сообщается на сайте комитета.

Строительство жилмассива начали в 1929 году недалеко от фабрик "Красная нить", "Красный Маяк" и "Октябрьская" по проекту архитектора Овсянникова. "Городок" – характерный пример застройки жилого района и архитектурного изображения социальных идей 20-х годов. Эти дома выстроены не рядами вдоль улиц, а свободно окружая зеленые дворы. В "городке" располагаются шесть жилых корпусов и здание бытового обслуживания.

Отличается от типичных застроек и отделка жилкомплекса – в ней сочетается цветная штукатурка и необработанный кирпич.

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Фото: kgiop.gov.spb.ru