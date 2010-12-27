В трех районах Петербурга закрыли несколько незаконных кафе

Помещения освободили в Петроградском, Центральном и Невском районах.

В Петербурге закрыли несколько помещений, которые незаконно использовали под кафе. Рейд прошел в трех районах города: в Петроградском, Центральном и Невском районах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Так, в доме №8 лит. А по Лодейнопольской улице освободили помещение на первом этаже жилого дома. Договор аренды был расторгнут в добровольном порядке, однако помещение продолжали использовать под общепит.

Аналогичная ситуация произошла в доме №17 на улице Крупской. С арендатором был расторгнут договор, однако он не собирался освобождать занимаемые 150 квадратных метров. На 8-й Советской улице, 4 лит. В на площади 45 квадратных метров размещалось кафе и пункт шиномонтажа. Все незаконно занятые помещения были освобождены в принудительном порядке.

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Фото: gov.spb.ru