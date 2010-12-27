В петербургском филиале крупной сувенирной компании прошли обыски

Офис "Проекта 111" 12 сентября обыскивался СОБРом.

В офисе сувенирной компании "Проект 111" в Петербурге весь день 12 сентября шел обыск, сообщила "Фонтанка". В здании поставщика сувениров и бизнес-подарков находилось около 50 сотрудников СОБРа. Паузу в работе компания прикрыла техническими причинами, хотя дозвониться в офис действительно было невозможно. Вечером вчерашнего дня "Проект 111" опубликовал на своем сайте сообщение для клиентов:

"По техническим причинам не работает офис "Проекта 111" в Санкт-Петербурге. Телефоны и почта московского офиса и прочих подразделений работают в обычном режиме, но с повышенной нагрузкой".

Сообщить об открытии филиала пообещали отдельно.

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Фото: Piter.tv