Премию "Город в лицах" вручат на Кировском заводе

Всего вручается 11 номинаций. Лучшие из лучших были выбраны сами горожане в рамках народного голосования, в котором приняли участие 45 тыс. человек.

Вечером на Кировском заводе состоится торжественная церемония вручения премии "Город в лицах", организованной "Петербургским дневником". Это первая премия в Петербурге, которая ставит своей целью выявить и отметить достижения отдельных людей, представляющих различные профессии, такие как классные руководители, воспитатели детских садов, работники скорой медицинской помощи, социальные кураторы, сварщики, сотрудники парковых служб, водители общественного транспорта.

Всего вручается 11 номинаций. Лучшие из лучших были выбраны сами горожане в рамках народного голосования, в котором приняли участие 45 тыс. человек. В 2022 году премия "Город в лицах" была впервые вручена на церемонии, которая проходила в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева, отмечавшего свой вековой юбилей. В предыдущем году торжественное мероприятие состоялось в Манеже Цирка Чинизелли, который отмечал своё 145-летие. Церемония сопровождалась красочным шоу, которое посетили около полутора тысяч человек. Особое место в зале было предоставлено детям, участвовавших в специальной военной операции.

На этот раз торжественное вручение премии будет посвящено году семьи, объявленному указом президента Владимира Путина. Также текущая премия подчеркнёт важность рабочих профессий для экономики России.

Ранее мы сообщили о том, что регистрация площадок для "Диктанта Победы-2024" началась в Петербурге.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"