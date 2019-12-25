"Горэлектротранс" Петербурга советует носить с собой банковскую карту для оплаты проезда

Компания напомнила и об альтернативных способах оплаты: через "Подорожник", льготный проездной билет или наличными.

В пятницу, 4 марта, "Горэлектротранс" опубликовал информацию о работе сервисов по оплате проезда в трамваях и троллейбусах.

Так, оплата проезда картами банков, не подвергнутых блокирующим санкциям, работает без каких-либо ограничений. В том числе доступна оплата проезда с помощью кошельковых сервисов Apple Pay и Google Pay. Оплата через банки, которые находятся под санкциями, может пройти только через пластиковую карту. Кошельковые сервисы для оплаты картами этих банков не работают.

В связи с этим пассажирам рекомендуют иметь при себе пластиковую банковскую карту. Также напомнили об альтернативных способах оплаты: через "Подорожник", льготный проездной билет или наличными до 1 апреля, а после через разовые QR-коды.

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Фото: Piter.tv