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"Горьковскую" могут закрыть из-за Курбан-Байрама
Сегодня, 15:01
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Rybka123
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"Горьковскую" могут закрыть из-за Курбан-Байрама

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ГУП "Петербургский метрополитен"советует петербуржцам заранее выбирать удобный маршрут.

Во вторник, 21 августа, начнется празднование Курбан-Байрама — исламского праздника жертвоприношения. В связи с этим ГУП "Петербургский метрополитен" предупредил жителей о возможном закрытии станции метро "Горьковская", расположенной поблизости от Соборной мечети.

В ведомстве отмечают увеличение пассажиропотока в утренние часы, что может привести к закрытию вестибюля для входа пассажиров. Выход со станции будет открыт.

Помимо этого, в день празднования в городе на Ниве перекроют движение по Кронверкскому проспекту и поменяется маршрут трамваев.

Теги: горьковская , метрополитен , новости санкт петербурга , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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