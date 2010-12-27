"Горьковскую" могут закрыть из-за Курбан-Байрама

ГУП "Петербургский метрополитен"советует петербуржцам заранее выбирать удобный маршрут.

Во вторник, 21 августа, начнется празднование Курбан-Байрама — исламского праздника жертвоприношения. В связи с этим ГУП "Петербургский метрополитен" предупредил жителей о возможном закрытии станции метро "Горьковская", расположенной поблизости от Соборной мечети.

В ведомстве отмечают увеличение пассажиропотока в утренние часы, что может привести к закрытию вестибюля для входа пассажиров. Выход со станции будет открыт.

Помимо этого, в день празднования в городе на Ниве перекроют движение по Кронверкскому проспекту и поменяется маршрут трамваев.