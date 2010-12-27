В связи с проведением Курбан-байрама в Петербурге перекроют движение трамваев

Движение ограничат по Кронверкскому проспекту, также изменится маршрут трамваев.

В предстоящий вторник, 21 августа, из-за проведения Курбан-байрама в Соборной мечети петербуржцев ждет ограничение движения трамваев. Об этом соощила Мойка78.

Движение перекроют по Кронверкскому проспекту, с 5:30 до 10:30 утра. Также изменится маршрут трамваев №6 и 40.

Маршрут №6 запустят от остановки "ул. Кораблестроителей" до "19-й линии В.О.". А трамвай №40 будет держать путь от "Тихорецкого проспекта", через улицу Куйбышева, прямиком до "Площади Ленина". На обратном пути он проследует по Боткинской улице.

Фото: Pixabay