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Курбан-Байрам перекроет движение по Кронверкскому проспекту
Сегодня, 13:15
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nastya960
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Курбан-Байрам перекроет движение по Кронверкскому проспекту

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Проезд закроют с 00.00 до 10.00 21 августа.

В Петербурге, в ночь с 20 на 21 августа перекроют движение в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета  по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

Проезд с 00.00 до 10.00 21 августа будет закрыт от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы и от Крестьянского переулка до Конного. Мусумальнский праздник Курбан-Байрам организует Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона.

Курбан-Байрам - праздник в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. 


Фото: пресс-служба Комитета  по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото: ТИПИЧНАЯ АСТРАХАНЬ/ ВК

 

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Теги: кронверкский проспект , курбан-байрам , петроградский район
Категории: Лента новостей Новости СПб Автомобильные новости

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