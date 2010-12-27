Курбан-Байрам перекроет движение по Кронверкскому проспекту

Проезд закроют с 00.00 до 10.00 21 августа.

В Петербурге, в ночь с 20 на 21 августа перекроют движение в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Проезд с 00.00 до 10.00 21 августа будет закрыт от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы и от Крестьянского переулка до Конного. Мусумальнский праздник Курбан-Байрам организует Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона.

Курбан-Байрам - праздник в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.



Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото: ТИПИЧНАЯ АСТРАХАНЬ/ ВК