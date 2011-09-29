"ГорКВД" запланировал мероприятия к Международному дню борьбы с псориазом

По всему миру проходят мероприятия, чтобы привлечь внимание к болезни. Петербургский кожно-венерологический диспансер не остался в стороне.

В пятницу, 29 октября, Петербург присоединится к проведению Международного дня борьбы с псориазом. СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" (СПб ГБУЗ "ГорКВД") организовал ряд мероприятий для жителей города.

В комитете по здравоохранению напомнили, что псориаз является хроническим воспалительным заболеванием с преимущественным поражением кожи. Доминирующее значение в его развитии оказывают генетические факторы. То есть псориаз не является инфекционным заболеванием.

Так, накануне празднования, 28 октября в 14:00 поддержке Администрации Фрунзенского района состоится семинар для населения "Школа псориаза". По адресу улица Турку, 5/13.

В пятницу, 29 октября, организуют прием детей с псориазом у кандидата медицинских наук, врача высшей квалификационной категории Школьниковой Татьяны Валерьевны в Городском центре дерматологии и венерологии (ГЦДВ) СПб ГБУЗ "ГорКВД".

В 13:00 состоится online-семинар для населения "Психологическая помощь пациентам с псориазом". Данное мероприятие одинаково может быть интересным как пациентам с псориазом, так и их друзьям, родственникам и членам семьи. Подробная информация указана на официальных сайтах СПб ГБУЗ "ГорКВД" и СПб ГКУЗ "ГЦМП".

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