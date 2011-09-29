Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы во время нерабочих дней

В праздник, 4 ноября, нуждающимся будут оказывать экстренную помощь.

В понедельник, 25 октября, глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в начале ноября.

Так, с 1 по 3 ноября (понедельник-среда), объекты здравоохранения будут работать в обычном режиме, оказывая в том числе плановую помощь. В выходной день, 4 ноября (четверг), будут оказывать экстренную помощь нуждающимся. На следующий день, 5 ноября, поликлиники будут работать дежурным составом, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи, в том числе коронавирусным пациентам.

Отмечается, что в течение всех нерабочих дней медики будут осуществлять вакцинацию граждан.

Ранее мы писали, что аквапарк "Питерлэнд" не будет работать с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.tv