Аквапарк "Питерлэнд" не будет работать с 30 октября по 7 ноября

В настоящий момент неизвестно, когда аквапарк откроется вновь.

Аквапарк "Питерлэнд" не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом Piter.TV сообщил PR-директор комплекса Антон Белов.

Как рассказал Белов, аквапарк принимал различные меры, чтобы создать безопасные условия для посетителей и защитить их от заражения коронавирусом. Более того, 1 октября этого года комплекс получил QR-код безопасности.

Мы соблюдали все требования по обеззараживанию, маскам, и были готовы впускать людей только по QR-кодам, но это не помогло избежать закрытия на время каникул! Антон Белов, PR-директор аквапарка "Питерлэнд"

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения: работать в эти дни продолжат продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости, парикмахерские. Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд