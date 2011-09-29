Аквапарк "Питерлэнд" не будет работать с 30 октября по 7 ноября

Аквапарк "Питерлэнд" не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом Piter.TV сообщил PR-директор комплекса Антон Белов.
Как рассказал Белов, аквапарк принимал различные меры, чтобы создать безопасные условия для посетителей и защитить их от заражения коронавирусом. Более того, 1 октября этого года комплекс получил QR-код безопасности.
Мы соблюдали все требования по обеззараживанию, маскам, и были готовы впускать людей только по QR-кодам, но это не помогло избежать закрытия на время каникул!
Антон Белов, PR-директор аквапарка "Питерлэнд"
С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения: работать в эти дни продолжат продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости, парикмахерские. Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.
Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд
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