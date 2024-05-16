"Главпродукт" перешел в собственность России

Группа компаний перешла под контроль Росимущества.

Собственником основного юридического лица ГК "Главпродукт" стало государство в лице Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. СОт 28 июля 2025 года сделана запись о том, что собственником основного юридического лица - ООО "Промсельхозинвест" - является государство. Известно, что арбитражный суд Москвы обратил в доход государства 100 процентов долей головных компаний ГК "Главпродукт", а также собственность руководителя этой организации Леонида Смирнова из-за вывода за границу прибыли в обход введенных Москвой контрсанкций.

Напомним, что 15 октября 2024 года указом президента Владимира Путина ряд компаний ГК "Главпродукт" были переведены под временное управление Росимущества. ГК "Главпродукт" включает в себя 32 компании, расположенные на территории столицы, а также Калининградской, Московской и Орловской областей. Эти предприятия поставляют продовольствие на внутренний рынок страны.

Суд рассмотрит требования о госконтроле над "Петербургским нефтяным терминалом" 18 августа.

Фото: Piter.tv