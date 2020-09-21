"Главному ходу" страны исполнилось 170 лет

Ежедневно по главному ж/д направлению линии Петербург – Москва курсирует до 15 пар "Сапсанов".

По старому стилю 1 ноября исполняется ровно 170 лет со дня открытия движения по главному железнодорожному направлению России – линии Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Благодаря запуску железнодорожного сообщения между двумя столицами укрепилась культурная и экономическая связь между городами, а также начались железнодорожные путешествия.

Каждый день по "главному ходу" курсирует до 15 пар "Сапсанов" и до 40 пар пассажирских поездов дальнего следования, перевозя между Петербургом и Москвой 25 тысяч пассажиров.

Ранее мы писали, что Петербург и Кострому с 15 декабря соединит новый двухэтажный поезд.

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