Он будет состоять из 10 двухэтажных вагонов, оборудованных климат-контролем с системой обеззараживания воздуха.

Петербург и Кострому с 15 декабря соединит новый двухэтажный поезд. Он будет состоять из 10 двухэтажных вагонов, оборудованных климат-контролем с системой обеззараживания воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В купе для пассажиров предусмотрены розетки и usb-разъемы для зарядки портативных устройств.

Поезд адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Есть вагоны со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски.

Дополнительные "Ласточки" на Выборг и Тихвин запустят во время нерабочих дней.

Фото: ВКонтакте / Российские железные дороги (ОАО "РЖД")