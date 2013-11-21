Петербург и Кострому с 15 декабря соединит новый двухэтажный поезд. Он будет состоять из 10 двухэтажных вагонов, оборудованных климат-контролем с системой обеззараживания воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
В купе для пассажиров предусмотрены розетки и usb-разъемы для зарядки портативных устройств.
Поезд адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Есть вагоны со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски.
Дополнительные "Ласточки" на Выборг и Тихвин запустят во время нерабочих дней.
Фото: ВКонтакте / Российские железные дороги (ОАО "РЖД")
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