"Герофарм" инвестирует 100 млн рублей в производство субстанций на заводе в Петербурге

Фармацевтический завод компании "Герофарм" в Петербурге намерен в 2026 году повысить объемы выпуска активных фармацевтических ингредиентов на 25% по сравнению с прошлым годом, доведя их до уровня около 2500 кг, сообщает издание "Ведомости Северо-Запад".

По словам директора завода Алексея Митина, в предыдущий год предприятие произвело около 2000 кг субстанций, что соответствует показателям 2024 года.

Производство сосредоточено на выпуске веществ двух важных препаратов: "Кортексин" — лекарственное средство, применяемое в терапии неврологических заболеваний и патологий центральной нервной системы, а также "Ретиналамин" — препарат, предназначенный для поддержания здоровья сетчатки глаз. По сведениям производителя, продукция "Ретиналамин" занимает доминирующее положение в сегменте пептидных лекарств, используемых в офтальмологической практике, охватывая 56% соответствующего сегмента рынка. Готовые лекарственные формы производятся на другом производственном участке компании, расположенном в подмосковном Оболенске.

Чтобы достичь поставленных целей по расширению объемов производства и повышению эффективности производственных процессов, руководство компании приняло решение направить инвестиции объемом около 100 млн рублей на модернизацию оборудования и инженерных систем предприятия.

Помимо увеличения производства сырья, в планах компании — расширить выпуск твердых лекарственных форм, запущенных в серийное производство в прошлом году, на 30%. Так, если в 2025 году было изготовлено 1,5 млн упаковок, то в нынешнем году намечено произвести уже 1,95 млн упаковок готовых препаратов.

Фото: "Герофарм"