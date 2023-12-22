"Геоскан" намерена открыть в Петербурге центр обучения операторов дронов

Общая продолжительность обучения составит 144 часа.

ГК "Геоскан" в этом году планирует открыть центр по обучению операторов дронов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании 16 января.

Учебный центр "Геоскана" начнет работать в Санкт-Петербурге этой весной. Пресс-служба ГК "Геоскан"

Общая продолжительность обучения составит 144 часа. Теоретический курс получится изучить дистанционно, однако потом нужно будет пройти практику и сдать экзамен в учебном центре. Подготовка по этой программе позволит осуществлять пилотирование сразу нескольких беспилотников.

Наши корпоративные учебные центры станут площадками для качественной подготовки специалистов, способных обеспечить высокую безопасность авиационных работ, эффективного обмена профессиональными знаниями и опытом, профориентационной работы с молодежью, развития партнерства с образовательными организациями. Никита Попов, руководитель отдела образования в Москве ГК "Геоскан"

Ранее мы рассказывали о том, что гонки дронов прошли в Петербурге.

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