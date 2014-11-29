Гонки дронов прошли в Петербурге

Федерация гонок дронов в городе была создана осенью 2023 года.

В Северной столице прошла гонка дронов: участники соревновались в рамках Новогоднего кубка. Своими впечатлениями о мероприятия поделился вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин в своём Telegram-канале.

Федерация гонок дронов в городе была создана осенью 2023 года. В её задачи входит развитие и популяризация соревновательного дрон-пилотирования, а также обучение пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Первые гонки прошли в классах 75 и 200 мм. В ходе соревнований участники старались пройти трасу максимально быстро. Подобные соревнования не имеют ограничений по возрасту участников и могут проводиться как в реальном пространстве, так и в виртуальной среде, добавил Казарин.

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Фото: Telegram / Казарин в цифровом эфире