Генконсульство Польши в Петербурге закроется 10 января

Кроме того, МИД России объявил трёх дипломатов генерального консульства Польши в Северной столице персонами нон-грата и потребовал их выезда из страны до 10 января.

В МИД России проинформировали Польшу о принятой мере в ответ на решение закрыть российское консульство в Познани. В соответствии с официальным заявлением, Польша теряет право на работу генерального консульства в Петербурге с 10 января 2025 года. Таким образом, российское правительство отозвало своё согласие на деятельность польского дипломатического учреждения в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

В декабре в консульстве Польши в Петербурге состоялась прощальное мероприятие, посвящённое закрытию дипломатического представительства. На нём присутствовали все, имеющие отношение к Польше и консульству.

Кроме того, МИД России объявил трёх дипломатов генерального консульства Польши в Северной столице персонами нон-грата и потребовал их выезда из страны до 10 января.

Ранее мы сообщили о том, что генконсульство Словакии закрывается в Петербурге.

Фото: wikipedia.org (Peterburg23)