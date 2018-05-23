Генконсульство Словакии закрывается в Петербурге

Консульство Словакии в Петербурге прекратит свою работу к 31 декабря 2024 года, согласно информации, размещенной на официальном сайте дипломатической миссии.
В заявлении говорится: "Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге информирует, что в соответствии с решением Правительства Словацкой Республики оно завершит свою деятельность 31.12.2024".
Граждане РФ смогут продолжить подачу заявлений на визы, разрешения на проживание, а также заверение подписей, переводов, фотокопий и копий документов в Посольстве Словацкой Республики в Москве.
Оказание услуг гражданам Словакии Консульством в Санкт-Петербурге было приостановлено поэтапно. После 30 ноября 2024 года консульская поддержка предоставлялась лишь в чрезвычайных ситуациях.
Кроме Санкт-Петербурга, Словакия также планирует закрыть консульские учреждения в Дании и Норвегии.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге закроют генконсульство Польши.
Фото: citywalls.ru
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