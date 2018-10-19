"Газпром" заплатит за три флагштока более 2 млрд рублей

Описание предмета закупки компания не опубликовала.

На портале государственных закупок появилась информация о заказе у единственного поставщика объекта "База водных видов спорта (3 флагштока)", заказчиком которого стала компания ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

В соответствии с пунктом 17.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО "Газпром" от 19.10.2018 № 3168, оформление протоколов при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется. указано в документе

Также не опубликовано описание предмета закупки. Контракт оценили в 2,168 млрд рублей. Напомним, что в марте текущего года компания договорилась с администрацией Петербурга о строительстве трёх флагштоков в Парке 300-летия. Каждый флагшток будет по 150 м высотой.

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Фото: Piter.tv