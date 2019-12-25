Европа обрушилась с критикой на «Газпром»

Европейские эксперты и игроки рынка обрушились с критикой на российский "Газпром". Связано это с тем, что компания не захотела увеличивать поставки газа в Европу, в результате произошел дефицит. Об этом пишет Financial Times.
При этом аналитики отмечают, что компанию свои долгосрочные обязательства выполняет.
"Газпром" просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты, — сказал топ-менеджер одной немецкой энергетической компании.
Некоторые эксперты считают, что такие действия – это попытка оказать давление на страны Евросоюза, чтобы проект газопровода "Северный поток-2" был одобрен.
В "Газпроме" отметили, что газ поставляется в соответствии с запросами потребителей.
Ранее мы писали, что Смольный наказал перевозчиков за жару в общественном транспорте. Комитет по транспорту провел проверку.
Фото: gazprom.ru
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