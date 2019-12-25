Смольный наказал перевозчиков за жару в общественном транспорте

В автобусах "старого образца" кондиционирование не предусмотрено.

Комитет по транспорту начал проверку после жалоб о том, что в автобусах Петербурга очень жарко. Проблемы с кондиционированием салона действительно обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К сотрудникам транспортных предприятий применили дисциплинарные меры.

Перевозчики используют подвижной состав с большим сроком эксплуатации, в котором возможность кондиционирования не предусмотрена. Во время транспортной реформы в 2022-м году появится много новых автобусов, трамваев и троллейбусов. В них наличие кондиционера будет обязательным условием.

Кроме того, в комитете сообщили, что с сегодняшнего дня шаттлы, которые перевозили футбольных болельщиков, будут работать на городских маршрутах в разных районах города.

Полностью наземный транспорт оснастят кондиционерами только к 2028 году.

Фото: Piter.TV